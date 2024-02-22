Попова заявила о стабилизации эпидситуации по гриппу и ОРВИ

«Ситуация стабилизировалась, хотя заболеваемость держится на высоких цифрах», — указала руководитель федеральной службы.

Попова призвала помнить о рисках, связанных с вирусными инфекциями, и заботиться о своем здоровье. Глава Роспотребнадзора посоветовала носить маски в местах большого скопления людей, держать в чистоте лицо, руки и предметы вокруг себя. Кроме того, следует внимательно относиться к здоровью детей и пожилых людей, ограничив для них большое количество необоснованных контактов.

В январе стало известно о росте заболеваемости гриппом, COVID и ОРВИ — так называемой тридемии. Эксперты регистрировали 128,1 случая заражения на 10 тысяч населения. Отмечалось, что спад заболеваемости возможен в феврале-марте, напоминает РЕН ТВ.

