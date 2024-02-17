Мурашко: Значимого роста заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ в России нет
Значимого роста заболеваемости гриппом, коронавирусом и ОРВИ в России не наблюдается. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.
«Нет, такого значимого роста в настоящий момент нет», — указал глава Минздрава.
В то же время Мурашко подчеркнул, что заболеваемость в стране сохраняется. В связи с этим россиянам следует соблюдать гигиену рук, носить маски в местах скопления людей, своевременно обращаться к медикам в случае возникновения симптомов.
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с НСН заявил, что спад заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID ожидается в конце февраля — начале марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru