Мурашко: Значимого роста заболеваемости гриппом, COVID-19 и ОРВИ в России нет

«Нет, такого значимого роста в настоящий момент нет», — указал глава Минздрава.

В то же время Мурашко подчеркнул, что заболеваемость в стране сохраняется. В связи с этим россиянам следует соблюдать гигиену рук, носить маски в местах скопления людей, своевременно обращаться к медикам в случае возникновения симптомов.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в беседе с НСН заявил, что спад заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID ожидается в конце февраля — начале марта.

