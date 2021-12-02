Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что в России стабилизируется ситуация с коронавирусом
По её словам, в разных субъектах дела обстоят по-разному, но в целом по стране фиксируется «снижение каждую неделю».
«По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе сделанных тестов почти на 30%» - подчеркнула она .
Попова добавила, что остановить распространение COVID-19 в стране позволят коллективный иммунитет, а также соблюдение всех санитарных мер.
Ранее глава Роспотребнадзора призвала россиян быть максимально внимательными к своему здоровью и провести новогодние праздники дома, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru