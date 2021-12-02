Попова заявила о снижении заболеваемости ковидом в РФ

По её словам, в разных субъектах дела обстоят по-разному, но в целом по стране фиксируется «снижение каждую неделю».

«По итогам ноября мы сегодня видим снижение уже больше чем на 20%. Снижение положительных тестов в удельном весе сделанных тестов почти на 30%» - подчеркнула она .

Попова добавила, что остановить распространение COVID-19 в стране позволят коллективный иммунитет, а также соблюдение всех санитарных мер.

Ранее глава Роспотребнадзора призвала россиян быть максимально внимательными к своему здоровью и провести новогодние праздники дома, сообщает Ura.ru.