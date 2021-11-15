Попова заявила о снижении заболеваемость ковидом в РФ впервые за два месяца

По её словам, на прошлой неделе в России, «после двух месяцев непрерывного подъёма», впервые зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом.

«Как мы видим, меры, которые были предприняты на прошлой неделе... когда вводились QR-коды и останавливалась работа торговых центров и общепита, позволяют стабилизировать эпидситуацию», - подчеркнула Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране выявили 38 420 новых случаев коронавируса, сообщает RT.

