Попова заявила о снижении заболеваемость ковидом в РФ впервые за два месяца
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что принимаемые властями ограничительные меры эффективны и позволяют «сдерживать тяжелое развитие эпидситуации», сообщает ТАСС.
По её словам, на прошлой неделе в России, «после двух месяцев непрерывного подъёма», впервые зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом.
«Как мы видим, меры, которые были предприняты на прошлой неделе... когда вводились QR-коды и останавливалась работа торговых центров и общепита, позволяют стабилизировать эпидситуацию», - подчеркнула Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
Ранее в российском оперштабе заявили, что за прошедшие сутки в стране выявили 38 420 новых случаев коронавируса, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Переболевшим COVID-19 россиянам выдадут QR-код при наличии положительного ПЦР
- СМИ: заразившемуся коронавирусом Гаркалину могут ампутировать руку
- Адвокат обвиняемого в госизмене Сафронова объявлен в розыск
- Попова заявила о снижении заболеваемость ковидом в РФ впервые за два месяца
- Исследование МегаФона: интерес россиян к распродажам вырос в 1,5 раза
- В Курганской области на издевавшихся над ребенком в детдоме подростков составили протоколы
- Следственный комитет начал проверку драки на МЦК
- Мурашко заявил о сокращении числа коронавирусных коек
- Эрдоган назвал себя самым опытным политиком
- В России потушили все действовавшие лесные пожары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru