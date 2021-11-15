Песков прокомментировал законопроект о QR-кодах

Закон о QR-кодах нужен в условиях принятия региональными властями мер по борьбе с COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, правительство намерено законодательно оформить действия региональных властей, которые в период пандемии были наделены «особыми полномочиями». Песков напомнил, что такие меры актуальны, целесообразны и неизбежны.

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При этом представитель Кремля отказался комментировать законопроекты, напомнив, что они находятся в стадии разработки. «Вы чуть-чуть забегаете вперед», - передает слова Пескова РИА Новости.

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта об использовании QR-кодов, об этом стало известно 12 ноября. Предполагается, что закон о QR-коде будет действовать до 1 июня 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КремльДмитрий ПесковВакцинацияQR-код
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