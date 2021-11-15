Песков прокомментировал законопроект о QR-кодах

Закон о QR-кодах нужен в условиях принятия региональными властями мер по борьбе с COVID-19. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, правительство намерено законодательно оформить действия региональных властей, которые в период пандемии были наделены «особыми полномочиями». Песков напомнил, что такие меры актуальны, целесообразны и неизбежны.