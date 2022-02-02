Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 83 регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в двух регионах России - в Амурской области и Еврейской автономной области, сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 она отметила, что в 83 регионах страны наоборот, фиксируется увеличение числа заражённых.
Попова уточнила, что рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, а основная масса новых случаев коронавируса фиксируется в трёх субъектах.
«47% всех регистрируемых заболеваний приходится на три субъекта - Москва, Московская область и Санкт-Петербург, где и основная нагрузка на систему здравоохранения», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Ранее Попова заявила, что в России подтверждено более 15 тысяч случаев «омикрона», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru