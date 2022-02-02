Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 83 регионах

Выступая на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 она отметила, что в 83 регионах страны наоборот, фиксируется увеличение числа заражённых.

Попова уточнила, что рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, а основная масса новых случаев коронавируса фиксируется в трёх субъектах.

«47% всех регистрируемых заболеваний приходится на три субъекта - Москва, Московская область и Санкт-Петербург, где и основная нагрузка на систему здравоохранения», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что в России подтверждено более 15 тысяч случаев «омикрона», сообщает RT.

