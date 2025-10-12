СМИ: Началась работа над фильмом «Мортал Комбат-3»

Контакты РФ с США по закрытым каналам продолжаются Возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk вызывает у РФ крайнюю обеспокоенность В РФ начали тестировать вакцину против аллергии на пыльцу березы В онлайн-кинотеатрах набирает популярность тренд на микродрамы Сильный дождь ожидается в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника