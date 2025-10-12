СМИ: Началась работа над фильмом «Мортал Комбат-3»
На фестивале New York Comic Con 2025 объявили о создании третьего фильма по культовой серии файтингов Mortal Kombat. Об этом сообщает «Чемпионат.ру».
Сценарий к триквелу напишет Джереми Слейтер, работавший над второй частью. Подробности сюжета, актерский состав и дата выхода «Мортал Комбат 3» пока неизвестны.
Первая часть франшизы вышла 8 апреля 2021 года. Сиквел, изначально запланированный на осень 2025 года, был перенесён на 15 мая 2026 года. В нём чемпионы Земного царства, включая звезду боевиков Джонни Кейджа, сразятся в смертельном турнире, чтобы остановить тёмное правление Шао Кана.
