Попова заявила о небольшом количестве госпитализаций с COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом в России прогнозировался, нынешний подъем отличается небольшим числом госпитализаций, что внушает «определенный оптимизм». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Рост заболеваемости мы уже наблюдаем, собственно, мы его и прогнозировали – со второй половины августа в больших городах, с последующим развитием ситуации на территории всех регионов», — цитирует главного санитарного врача РИА Новости.
Как отметила Попова, заболевание несет негативные последствия для организма человека, и лучше попытаться избежать заражения. Глава Роспотребнадзора призвала делать прививки и соблюдать общепринятые правила профилактики.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вводить ограничительные меры в РФ — например, масочный режим, — не планируется, если не будет серьезных на то оснований, напоминает телеканал «360».
Между тем иммунолог Николай Крючков спрогнозировал сроки нового пика заболеваемости коронавирусом в России, по словам эксперта, он придется на ноябрь, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru