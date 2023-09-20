Попова заявила о небольшом количестве госпитализаций с COVID-19

«Рост заболеваемости мы уже наблюдаем, собственно, мы его и прогнозировали – со второй половины августа в больших городах, с последующим развитием ситуации на территории всех регионов», — цитирует главного санитарного врача РИА Новости.

Как отметила Попова, заболевание несет негативные последствия для организма человека, и лучше попытаться избежать заражения. Глава Роспотребнадзора призвала делать прививки и соблюдать общепринятые правила профилактики.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что вводить ограничительные меры в РФ — например, масочный режим, — не планируется, если не будет серьезных на то оснований, напоминает телеканал «360».

Между тем иммунолог Николай Крючков спрогнозировал сроки нового пика заболеваемости коронавирусом в России, по словам эксперта, он придется на ноябрь, пишет «Свободная пресса».

