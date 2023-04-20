Попова заявила, что всплеск распространения штамма «Арктур» ожидается к концу мая

Всплеск заболеваемости штаммом коронавируса «Арктур» в России ожидается к концу мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой приводит РИА Новости.

Вариант коронавируса «Арктур» выявили у пациентов из Москвы

Она отметила, что в стране уже подтверждены четыре случая заболевания штаммом «Арктур». При этом Попова подчеркнула, что система здравоохранения готова к перегрузкам.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил в интервью НСН, что новый штамм коронавируса «Арктур» заразнее, но его патогенность пока не отличается от предыдущих вариантов вируса, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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