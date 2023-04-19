Вариант коронавируса «Арктур» выявили у пациентов из Москвы
Вариант коронавируса «Арктур» выявили в трех образцах от пациентов из Москвы, сообщил заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.
Накануне в Роспотребнадзоре напомнили, что эту «версию» COVID-19 ранее выявили в Индии, первые генетические последовательности уже внесены в базу VGARus.
Регулятор отметил, что «Арктур» может обладать большей заразностью, однако не отличается высокой патогенностью, и заразившийся им переносит заболевание в лёгкой форме.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов также подтвердил «Радиоточке НСН», что новый штамм коронавируса «Арктур» заразнее, но его патогенность пока не отличается от предыдущих вариантов вируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru