Вариант коронавируса «Арктур» выявили у пациентов из Москвы

Вариант коронавируса «Арктур» выявили в трех образцах от пациентов из Москвы, сообщил заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

ВОЗ: число смертей от коронавируса в мире сократилось на 39%

Накануне в Роспотребнадзоре напомнили, что эту «версию» COVID-19 ранее выявили в Индии, первые генетические последовательности уже внесены в базу VGARus.

Регулятор отметил, что «Арктур» может обладать большей заразностью, однако не отличается высокой патогенностью, и заразившийся им переносит заболевание в лёгкой форме.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов также подтвердил «Радиоточке НСН», что новый штамм коронавируса «Арктур» заразнее, но его патогенность пока не отличается от предыдущих вариантов вируса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МоскваКоронавирус

Горячие новости

Все новости

партнеры