Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не нужна

Руководитель федеральной службы пояснила, что от COVID-19 нет значимых рисков.

«Сегодня они [риски] таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — цитирует Попову РИА Новости.

В то же время глава Роспотребнадзора рекомендовала вакцинироваться от гриппа.

Между тем кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что максимальной заболеваемости коронавирусом в России из-за штамма «пирола» стоит ожидать в декабре, пишет «Свободная пресса».

