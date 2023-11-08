Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не нужна

Вакцинация от коронавирусной инфекции в этом сезоне не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Попова.

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Руководитель федеральной службы пояснила, что от COVID-19 нет значимых рисков.

«Сегодня они [риски] таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — цитирует Попову РИА Новости.

В то же время глава Роспотребнадзора рекомендовала вакцинироваться от гриппа.

Между тем кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что максимальной заболеваемости коронавирусом в России из-за штамма «пирола» стоит ожидать в декабре, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова

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