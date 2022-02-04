Попова заявила, что темпы распространения «омикрона» снизились

Распространение омикрон-штамма несколько замедлилось не только в России, но и в ряде европейских стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Попова: «Омикрон» в два раза заразнее гриппа

Попова отметила, что на выявленный подвид «омикрона» ВА.2 приходится всего 3% заражения Южно-Африканским штаммом в России.

В то же время глава Роспотребнадзора подчеркнула, что доля омикрон-штамма среди заразившихся в Москве и Санкт-Петербурге уже превысила 80%.

Попова напомнила, что «омикрон» вдове заразнее вируса гриппа.

4 февраля в России было зафиксировано 168 201 случаев заражения коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоронавирусРоспотребнадзор
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