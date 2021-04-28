Попова заявила, что прибывающих из Индии будут тестировать на ковид в аэропорту

Во Всемирной организации здравоохранения 27 апреля рассказали об опасности заражения мутировавшим индийским штаммом коронавируса. Он показывает большую заразность и устойчивость к антителам у тех, кто уже переболел или вакцинировался.

Роспотребнадзор сообщил, что обычный инфицированный заражает в среднем четырех человек, а носитель мутировавшего штамма может передать инфекцию 23 людям.

