Попова заявила, что прибывающих из Индии будут тестировать на ковид в аэропорту

Всех прилетающих из Индии в Россию будут тестировать на COVID-19 прямо в аэропорту, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России за два месяца изучат индийский штамм коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения 27 апреля рассказали об опасности заражения мутировавшим индийским штаммом коронавируса. Он показывает большую заразность и устойчивость к антителам у тех, кто уже переболел или вакцинировался.

Роспотребнадзор сообщил, что обычный инфицированный заражает в среднем четырех человек, а носитель мутировавшего штамма может передать инфекцию 23 людям.

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ФОТО: РИА Новости
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