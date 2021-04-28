В России за два месяца изучат индийский штамм коронавируса

«Образец индийского штамма мы планируем получить от наших зарубежных коллег в скором времени», - отметили в центре. Там намерены изучить свойства нового штамма и определить эффективность вакцины.

Тем временем, глава центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» эффективна против так называемого индийского штамма COVID-19. По его словам, российская вакцина создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител.

