В России за два месяца изучат индийский штамм коронавируса
Россия через два месяца намерена получить образец индийской разновидности коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научный центр «Вектор».
«Образец индийского штамма мы планируем получить от наших зарубежных коллег в скором времени», - отметили в центре. Там намерены изучить свойства нового штамма и определить эффективность вакцины.
Тем временем, глава центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» эффективна против так называемого индийского штамма COVID-19. По его словам, российская вакцина создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител.
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