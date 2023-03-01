Попова заявила, что институты в Ухане не изучали ничего запретного

Институты в китайском Ухане не изучали «ничего запретного». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания комитета Госдумы по здравоохранению.

ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса

По словам главного санитарного врача, невозможно подтвердить утечку коронавирусной инфекции из уханьской лаборатории.

«Подтвердить, что ... он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная», — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении COVID-19, отмечает RT. По словам Рэя, правительство КНР якобы пытается мешать работе по установлению причин пандемии.

Кроме того, в Минэнерго США предположили, что коронавирус мог распространиться из-за несчастного случая в одной из китайских биохимических лабораторий, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусАнна Попова
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