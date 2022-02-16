Попова: Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников
Заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во всех возрастных группах, кроме школьников. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Этот эпидпроцесс мы успешно проходим, практически не отправляя школьников на дистанционное образование», - сказала Попова в ходе заседания совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Глава ведомства подчеркнула, что применяются все способы и инструменты, чтобы не ограничивать детей в очном образовании.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, «справедливоросс» Федот Тумусов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что коронавирусные ограничения могут быть постепенно сняты в России в течение месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru