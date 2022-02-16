Попова: Заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, кроме школьников

«Этот эпидпроцесс мы успешно проходим, практически не отправляя школьников на дистанционное образование», - сказала Попова в ходе заседания совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Глава ведомства подчеркнула, что применяются все способы и инструменты, чтобы не ограничивать детей в очном образовании.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, «справедливоросс» Федот Тумусов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что коронавирусные ограничения могут быть постепенно сняты в России в течение месяца.

