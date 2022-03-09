Попова: За неделю уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился почти на треть

Попова добавила, что в структуре заболеваемости 7,9 % случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. При этом 92,1% соответственно приходятся на остальные субъекты РФ.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, не исключено, что пандемия может закончиться в самое ближайшее время, и к лету уже можно будет снять маски.