Попова: За неделю уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился почти на треть
За последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 в России снизился на 29,6%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По данным пресс-службы ведомства, в результате девятой недели 2022 года в стране было зарегистрировано 616 тысяч 355 случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что показатель заболеваемости составил 420,01 на 100 тысяч населения.
Попова добавила, что в структуре заболеваемости 7,9 % случаев приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. При этом 92,1% соответственно приходятся на остальные субъекты РФ.
Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России идет спад заболеваемости коронавирусом, не исключено, что пандемия может закончиться в самое ближайшее время, и к лету уже можно будет снять маски.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru