Попова выступила против ослабления COVID-ограничений

«Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в 15 российских регионах отмечается ухудшение ситуации с COVID-19 с превышением средних показателей по стране.

