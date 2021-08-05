Попова выступила против ослабления COVID-ограничений

Ослаблять введенные из-за распространения коронавируса ограничения пока рано, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом главный санитарный врач России заявила в интервью на телеканале «Россия 1».

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«Ситуация развивается на высоких цифрах для каждого региона. И это говорит о том, что пока ослаблять ограничения рано», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в 15 российских регионах отмечается ухудшение ситуации с COVID-19 с превышением средних показателей по стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусАнна Попова
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