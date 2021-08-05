В Роспотребнадзоре оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. По ее словам, пока Россия не достигла нужного уровня, передает РИА Новости.

Роспотребнадзор отменит противочумные костюмы в «красной зоне»

Попова отметила, что число вакцинированных людей растет, так же как и число переболевших, однако у вируса еще есть возможность циркулировать. По ее мнению, правильным было бы достигнуть нужного уровня к началу учебного года.

Глава надзорного ведомства также прокомментировала процесс вакцинации, уточнив, что в 22 регионах РФ идет спад числа заражений COVID-19, в 28 - стабилизация эпидемиологической ситуации, в 35 - наблюдается рост.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры