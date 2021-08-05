В Роспотребнадзоре оценили уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране. По ее словам, пока Россия не достигла нужного уровня, передает РИА Новости.
Попова отметила, что число вакцинированных людей растет, так же как и число переболевших, однако у вируса еще есть возможность циркулировать. По ее мнению, правильным было бы достигнуть нужного уровня к началу учебного года.
Глава надзорного ведомства также прокомментировала процесс вакцинации, уточнив, что в 22 регионах РФ идет спад числа заражений COVID-19, в 28 - стабилизация эпидемиологической ситуации, в 35 - наблюдается рост.
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