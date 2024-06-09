Минздрав: Более 80 тысяч россиян заражены COVID

По его словам, специалисты отслеживают изменчивость вируса, эффективность вакцин против коронавируса и терапий для профилактики и лечения заболевания. Мурашко отметил, что при выявлении новых вызовов система здравоохранения России готова к быстрому реагированию.

По данным ВОЗ, пандемия коронавируса привела к гибели 12,9 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

