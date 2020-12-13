Попова: В России установили «нулевого пациента» с коронавирусом

«Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию», - заявила Попова.

Она отметила, что «нулевой пациент» обнаружен 1 марта. По данным Поповой, к 17 марта насчитывалось уже 100 инфицированных.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что первые случаи COVID-19, которые выявили в России, были завезены из Китая.

Всего в России, по последним данным, зафиксировано 2 653 928 заболевших коронавирусом, 2 106 235 пациентов вылечились, умерли 46 941 человек.

