Попова: В России установили «нулевого пациента» с коронавирусом

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России установили «нулевого пациента» с коронавирусом COVID-19, с которого началось распространение инфекции в стране. Об этом она сообщила в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».

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«Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию», - заявила Попова.

Она отметила, что «нулевой пациент» обнаружен 1 марта. По данным Поповой, к 17 марта насчитывалось уже 100 инфицированных.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что первые случаи COVID-19, которые выявили в России, были завезены из Китая.

Всего в России, по последним данным, зафиксировано 2 653 928 заболевших коронавирусом, 2 106 235 пациентов вылечились, умерли 46 941 человек.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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