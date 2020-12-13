Попова: В России установили «нулевого пациента» с коронавирусом
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России установили «нулевого пациента» с коронавирусом COVID-19, с которого началось распространение инфекции в стране. Об этом она сообщила в фильме Наили Аскер-заде «Опасный Вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1».
«Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию», - заявила Попова.
Она отметила, что «нулевой пациент» обнаружен 1 марта. По данным Поповой, к 17 марта насчитывалось уже 100 инфицированных.
Глава Роспотребнадзора обратила внимание на то, что первые случаи COVID-19, которые выявили в России, были завезены из Китая.
Всего в России, по последним данным, зафиксировано 2 653 928 заболевших коронавирусом, 2 106 235 пациентов вылечились, умерли 46 941 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru