Попова: В России нет критичного роста заболеваемости COVID-19
Распространение коронавирусной инфекции в России находится на стабильной стадии, значимого увеличения ежедневно регистрируемых случаев заражения не наблюдается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», — рассказала Попова в интервью телеканалу «Россия 24».
При этом главный санитарный врач отметила, что в мире ситуация с распространением COVID-19 очень напряженная, число заражений интенсивно растет, и в ряде стран рост «значимый до катастрофического».
Глава Роспотребнадзора считает, что после длинных майских выходных не произойдет ухудшения ситуации с коронавирусом в РФ.
«Но если мы перестанем соблюдать правила, то при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут», — добавила Попова.
Кроме того, по словам главного санитарного врача, в стране нет эпидемиологических оснований для введения ограничений по COVID-19. Тем не менее, Попова призвала соблюдать правила профилактики распространения инфекции, подчеркнув, что посещение культурных мероприятий, мест массового скопления людей и общественного транспорта опасны риском контакта с зараженными COVID-19.
Накануне Анна Попова сообщила, что число заражений коронавирусом на минувшей неделе снизилось на 0,4%. При этом глава Роспотребнадзора отметила, что рост числа заражений COVID-19 возможен к осени.
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