Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса

По словам Собянина, пик заболеваемости коронавирусом в городе ещё не наступил.

«Мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», считает градоначальник. В этой ситуации лучшим прогнозом будет сделать всё возможное на данный момент — максимально подготовить медицинскую систему и максимально контролировать соблюдение режима самоизоляции, подчеркнул мэр.

По данным на 9 апреля, в столице было зафиксировано 6698 случаев заражения коронавирусом, из них 857 — за последние сутки.

