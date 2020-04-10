Новости за ночь: Собянин заявил, что Москва у «подножия пика» коронавируса
Москве предстоит серьёзное испытание, к которому надо готовиться, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью РИА Новости по поводу прогнозов развития ситуации с коронавирусом Covid-19.
По словам Собянина, пик заболеваемости коронавирусом в городе ещё не наступил.
«Мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», считает градоначальник. В этой ситуации лучшим прогнозом будет сделать всё возможное на данный момент — максимально подготовить медицинскую систему и максимально контролировать соблюдение режима самоизоляции, подчеркнул мэр.
По данным на 9 апреля, в столице было зафиксировано 6698 случаев заражения коронавирусом, из них 857 — за последние сутки.
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