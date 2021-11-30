Срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за особенностей штамма коронавируса «омикрон» срок действия ПЦР-тестов ограничат в России до 48 часов.

Сейчас ПЦР-тесты считаются действующими 72 часа.

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По ее словам, Россия также введет двухнедельный карантин для въезжающих из стран с высоким риском заражения штаммом «омикрон».

Попова также сообщила, что ЦНИИ Роспотребнадзора разработал специальный тест для выявления именно этого штамма.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призывал успокоиться в связи с появлением «омикрона». По его словам, пока не понятно, как на него будут действовать существующие вакцины, «и пока ни о какой вакцинации специально против "омикрона" речи не идет».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусАнна Попова
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