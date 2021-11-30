Срок действия ПЦР-тестов сократят до 48 часов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за особенностей штамма коронавируса «омикрон» срок действия ПЦР-тестов ограничат в России до 48 часов.
Сейчас ПЦР-тесты считаются действующими 72 часа.
По ее словам, Россия также введет двухнедельный карантин для въезжающих из стран с высоким риском заражения штаммом «омикрон».
Попова также сообщила, что ЦНИИ Роспотребнадзора разработал специальный тест для выявления именно этого штамма.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призывал успокоиться в связи с появлением «омикрона». По его словам, пока не понятно, как на него будут действовать существующие вакцины, «и пока ни о какой вакцинации специально против "омикрона" речи не идет».
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