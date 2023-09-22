Попова сообщила о единичных завозных случаях «болезни легионеров»
Единичные завозные случаи «болезни легионеров» фиксируются в России, однако благодаря санитарным правилам проблем с заболеванием внутри страны нет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
Главный санитарный врач указала, что легионеллез не передается между людьми, заражение происходит при вдыхании водяной пыли, через душ, воду из-под крана или кондиционеры.
«В Российской Федерации для того, чтобы не было заражения через воду, достаточно давно внесены определенные изменения в санитарные правила – температура горячей воды не должна быть меньше 60 градусов. В такой воде легионелла не выживает», — отметила Попова.
По словам главы Роспотребнадзора, в европейских странах температура горячей воды ниже, и это подходящая среда для инфекции. Как отметила Попова, РФ контролирует температуру воды, наличие легионелл, использует собственные тест-системы по выявлению заболевания.
«Конечно, у нас случаются случаи завозного легионеллеза, но они единичные», - заключила Попова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru