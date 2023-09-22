Попова сообщила о единичных завозных случаях «болезни легионеров»

Главный санитарный врач указала, что легионеллез не передается между людьми, заражение происходит при вдыхании водяной пыли, через душ, воду из-под крана или кондиционеры.

«В Российской Федерации для того, чтобы не было заражения через воду, достаточно давно внесены определенные изменения в санитарные правила – температура горячей воды не должна быть меньше 60 градусов. В такой воде легионелла не выживает», — отметила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, в европейских странах температура горячей воды ниже, и это подходящая среда для инфекции. Как отметила Попова, РФ контролирует температуру воды, наличие легионелл, использует собственные тест-системы по выявлению заболевания.

«Конечно, у нас случаются случаи завозного легионеллеза, но они единичные», - заключила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора открыла Всероссийскую кампанию по вакцинации против гриппа, напоминает RT.

