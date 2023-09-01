В Польше число инфицированных легионеллезом достигло 158

На 1 сентября число инфицированных легионеллезом в Польше достигло 158. Об этом заявил глава Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.

Вспышка легионеллеза в республике зафиксирована несколько недель назад. Очаг выявили в городе Жешув Подкарпатского воеводства рядом с границей с Украиной.

Впоследствии инфекцию обнаружили в других регионах Польши.

Всемирная организация здравоохранения накануне сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19. За август показатель увеличился на 63%, передает «Радиоточка НСН».

