В Польше число инфицированных легионеллезом достигло 158

В Польше выросло число заболевших так называемой болезнью легионеров, сообщает РИА Новости.

До 16 увеличилось число жертв легионеллеза в Польше

На 1 сентября число инфицированных легионеллезом в Польше достигло 158. Об этом заявил глава Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.

Вспышка легионеллеза в республике зафиксирована несколько недель назад. Очаг выявили в городе Жешув Подкарпатского воеводства рядом с границей с Украиной.

Впоследствии инфекцию обнаружили в других регионах Польши.

Всемирная организация здравоохранения накануне сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19. За август показатель увеличился на 63%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БолезньИнфекцияПольша

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