В Польше число инфицированных легионеллезом достигло 158
В Польше выросло число заболевших так называемой болезнью легионеров, сообщает РИА Новости.
На 1 сентября число инфицированных легионеллезом в Польше достигло 158. Об этом заявил глава Жешувской районной санитарно-эпидемиологической станции Яромир Слончка.
Вспышка легионеллеза в республике зафиксирована несколько недель назад. Очаг выявили в городе Жешув Подкарпатского воеводства рядом с границей с Украиной.
Впоследствии инфекцию обнаружили в других регионах Польши.
Всемирная организация здравоохранения накануне сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19. За август показатель увеличился на 63%, передает «Радиоточка НСН».
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