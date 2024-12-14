Попова: Случаев заболевания людей гриппом птиц в РФ нет

Случаев заболевания людей гриппом птиц в России не зарегистрировано. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Случаев заболевания в Российской Федерации у людей нет», — рассказала главный санитарный врач в беседе с РИА Новости.

Говоря о профилактике гриппа птиц в стране, Попова подчеркнула, что пока никаких новых мер не требуется.

Ранее Анна Попова предупредила о высоком риске появления нового высокопатогенного вируса гриппа, который может передаваться человеку от птиц. Глава Роспотребнадзора призвала своевременно предупреждать такие угрозы.

