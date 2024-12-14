Попова: Случаев заболевания людей гриппом птиц в РФ нет
Случаев заболевания людей гриппом птиц в России не зарегистрировано. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Случаев заболевания в Российской Федерации у людей нет», — рассказала главный санитарный врач в беседе с РИА Новости.
Говоря о профилактике гриппа птиц в стране, Попова подчеркнула, что пока никаких новых мер не требуется.
Ранее Анна Попова предупредила о высоком риске появления нового высокопатогенного вируса гриппа, который может передаваться человеку от птиц. Глава Роспотребнадзора призвала своевременно предупреждать такие угрозы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru