Попова призвала предупредить риски по переходу птичьего гриппа на людей
В настоящее время существует высокий риск появления нового высокопотагенного вируса гриппа, который может передаваться от птиц к человеку, заявила на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, сообщает РИА Новости.
По её словам, неоднократные случаи межвидового перехода инфекции фиксируются сейчас в разных странах почти еженедельно. При этом, как отметила Попова, люди сталкиваются с высокопатогенным гриппом птиц разных вариантов. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сейчас необходимо своевременно предупреждать такого рода риски.
Ранее в Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru