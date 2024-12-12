Попова призвала предупредить риски по переходу птичьего гриппа на людей

По её словам, неоднократные случаи межвидового перехода инфекции фиксируются сейчас в разных странах почти еженедельно. При этом, как отметила Попова, люди сталкиваются с высокопатогенным гриппом птиц разных вариантов. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сейчас необходимо своевременно предупреждать такого рода риски.

Ранее в Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

