Попова призвала предупредить риски по переходу птичьего гриппа на людей

В настоящее время существует высокий риск появления нового высокопотагенного вируса гриппа, который может передаваться от птиц к человеку, заявила на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, сообщает РИА Новости.

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По её словам, неоднократные случаи межвидового перехода инфекции фиксируются сейчас в разных странах почти еженедельно. При этом, как отметила Попова, люди сталкиваются с высокопатогенным гриппом птиц разных вариантов. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что сейчас необходимо своевременно предупреждать такого рода риски.

Ранее в Чехии зафиксировали вспышку птичьего гриппа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПтицыПтичий ГриппРоспотребнадзорАнна Попова

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