Попова: Ряд регионов готов к третьему этапу снятия ограничений из-за COVID-19
Ряд регионов России уже достиг показателей, которые дают возможность перейти к третьему этапу снятия ограничений, которые введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она напомнила, что для третьего этапа снятия ограничений необходимо, чтобы в регионе проводилось 110 тестов на 100 тысяч населения каждый день. И, по словам Поповой, значительная часть субъектов уже достигли данного показателя. Кроме того, как пишет RT, по числу свободных коек ряд регионов ежедневно достигает показателей, необходимых для перехода на следующий этап.
К слову, ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о том, что 17 регионов РФ достигли показателей, необходимых для поэтапного снятия ограничений. 14 из них уже приступили к их ослаблению, отмечает Москва 24.
Каршеринг и «Мои документы» начинают работу. Собянин снимает некоторые антивирусные ограничения в Москве
Накануне НСН писала, что Сергей Собянин объявил о новом смягчении ограничительных мер, действующих в столице. По словам градоначальника, снижение заболеваемости COVID-19 в мегаполисе позволяет продолжить постепенное «открытие» экономики и возобновление работы организаций. В частности, с 25 мая вновь открываются 88 центров «Мои документы» в наиболее густонаселенных районах города. С этого же дня возобновляется работа каршеринга, однако автомобиль можно будет взять в аренду минимум на пять дней. Помимо этого, с 27 мая для передвижения по столице станут действительны только московские цифровые пропуска.
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