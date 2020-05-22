Попова: Ряд регионов готов к третьему этапу снятия ограничений из-за COVID-19

Ряд регионов России уже достиг показателей, которые дают возможность перейти к третьему этапу снятия ограничений, которые введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что для третьего этапа снятия ограничений необходимо, чтобы в регионе проводилось 110 тестов на 100 тысяч населения каждый день. И, по словам Поповой, значительная часть субъектов уже достигли данного показателя. Кроме того, как пишет RT, по числу свободных коек ряд регионов ежедневно достигает показателей, необходимых для перехода на следующий этап.

К слову, ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о том, что 17 регионов РФ достигли показателей, необходимых для поэтапного снятия ограничений. 14 из них уже приступили к их ослаблению, отмечает Москва 24.