Попова: Россия вышла на определенное плато по COVID-19

«Осенне-зимний подъем, который мы фиксировали осенью и зимой, завершился в январе снижением, и в марте еженедельное снижение было 12-13%. Сегодня этот процент меньше, мы практически вышли на определенное плато», — цитирует главного санитарного врача РИА ФАН.

Ранее в ходе дистанционного совещания по эпидемиологической ситуации Попова сообщила, что в РФ не наблюдается опасных тенденций к развитию эпидемиологического процесса, и темпы заболеваемости COVID-19 снижаются, напоминает РЕН ТВ.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявили 4 744 961 случай заболевания, за минувшие сутки медики зафиксировали 8840 новых случаев COVID-19, отмечает «Свободная пресса».

