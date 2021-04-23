Попова: Россия вышла на определенное плато по COVID-19

Показатели заболеваемости коронавирусом в России стабильны, и можно сделать вывод, что страна вышла на «определенное плато» по COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время презентации приложения «Путешествую без COVID-19» в Москве.

Роспотребнадзор предупредил о риске осложнения ситуации с COVID-19

«Осенне-зимний подъем, который мы фиксировали осенью и зимой, завершился в январе снижением, и в марте еженедельное снижение было 12-13%. Сегодня этот процент меньше, мы практически вышли на определенное плато», — цитирует главного санитарного врача РИА ФАН.

Ранее в ходе дистанционного совещания по эпидемиологической ситуации Попова сообщила, что в РФ не наблюдается опасных тенденций к развитию эпидемиологического процесса, и темпы заболеваемости COVID-19 снижаются, напоминает РЕН ТВ.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявили 4 744 961 случай заболевания, за минувшие сутки медики зафиксировали 8840 новых случаев COVID-19, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Анна ПоповаРоспотребнадзорКоронавирус
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