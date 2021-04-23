Роспотребнадзор предупредил о риске осложнения ситуации с COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в России может осложниться, предупредила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Она доложила о такой тенденции президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по эпидемиологической ситуации в дистанционном формате.

По словам Поповой, уже несколько недель специалисты отмечают замедление темпов сокращения распространения коронавируса. В некоторых регионах показатель практически не меняется, поэтому ситуация может осложниться в дальнейшем, передает RT.

Ранее на том же совещании Владимир Путин согласился с предложением не прерывать майские праздники выходом на работу. Он подпишет указ об объявлении нерабочими днями отрезок с 1 по 10 мая, уточняет Ura.ru.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что апрель и май, как правило, считаются нестабильными месяцами в плане распространения сезонных заболеваний.

