Роспотребнадзор предупредил о риске осложнения ситуации с COVID-19
Ситуация с распространением коронавируса в России может осложниться, предупредила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Она доложила о такой тенденции президенту РФ Владимиру Путину во время совещания по эпидемиологической ситуации в дистанционном формате.
По словам Поповой, уже несколько недель специалисты отмечают замедление темпов сокращения распространения коронавируса. В некоторых регионах показатель практически не меняется, поэтому ситуация может осложниться в дальнейшем, передает RT.
Ранее на том же совещании Владимир Путин согласился с предложением не прерывать майские праздники выходом на работу. Он подпишет указ об объявлении нерабочими днями отрезок с 1 по 10 мая, уточняет Ura.ru.
В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что апрель и май, как правило, считаются нестабильными месяцами в плане распространения сезонных заболеваний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 840 / сут.
Умерли
108 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 407 / сут.
- Длинные майские праздники обрушили сайты РЖД, Кремля и ТАСС
- Латвия объявила о высылке российского дипломата
- Эксперты прогнозируют распродажу квартир в Москве
- Послание Киплингу в Телеграм перевесило чехов
- Песков заявил, что в Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко
- В Кремле исключили локдаун на фоне продления майских праздников
- Генпрокурор РФ призвал ужесточить наказание за мелкое взяточничество
- Киев предложил Израилю стать посредником в переговорах с Москвой
- Роспотребнадзор предупредил о риске осложнения ситуации с COVID-19
- Песков: В Кремле не знают о «принципиальном решении» Лукашенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru