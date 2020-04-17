Попова: Россия сохраняет плавный темп прироста заболевших COVID-19

Россия сохраняет плавный и медленный темп прироста заболевших коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его на уровне от 14% до 16% в день», - заявила Попова.

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Напомним, по данным на 17 апреля, число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в России превысило 32 тысяч. Жертвами COVID-19 стали 273 человека, выздоровели 2590 пациентов.

Как отмечает Свободная пресса, наибольшее число новых случаев коронавируса за минувшие сутки было зафиксировано в Москве — 1959, ещё 472 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где выявлены 424 случая.

Между тем, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что ближайшее время будет трудным для российской столицы. Она отметила, что в ближайшие 2-3 недели в мегаполисе ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Однако при этом Ракова добавила, что число вылечившихся от COVID-19 за последние сутки в Москве увеличилось на 123 человека, до 1517 выздоровевших. Это позитивная динамика, и власти рассчитывают, что она будет усиливаться.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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