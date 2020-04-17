Медведев допустил ужесточение мер в связи с коронавирусом

Он, в частности, заявил о необходимости изоляции и поддержал действия московской мэрии, в том числе введение системы пропусков. По мнению Медведева, «сейчас другого выхода нет».

Пока принятые в стране меры адекватны ситуации, добавил бывший премьер. Вместе с тем, эта ситуация развивается в тревожном ключе, и нет уверенности, что не потребуется вводить «какие-то ещё более жёсткие ограничения», добавил Медведев.

За последние сутки число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 4070, до 32008.

