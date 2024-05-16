Попова: Рисков для россиян в связи с распространением стрептококка не выявлено
Роспотребнадзор контролирует распространение стрептококковой инфекции, рисков в России пока не выявлено. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости.
Как отметила главный санитарный врач, федеральная служба следит за ситуацией с инфекцией с начала пандемии коронавируса.
«Мы предполагали, что неконтролируемое использование антибиотиков может осложниться и такой ситуацией. Мы видим определенные изменения в Российской Федерации... но сегодня они критического значения не имеют», — указала Попова.
Ранее в Японии заявили о рекордных темпах заражений гемолитическим стрептококком, напоминает RT. Как сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН, подъем заболеваемости также зафиксирован в США, Европе и в России, однако точных данных по нашей стране пока нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru