Попова: Рисков для россиян в связи с распространением стрептококка не выявлено

Как отметила главный санитарный врач, федеральная служба следит за ситуацией с инфекцией с начала пандемии коронавируса.

«Мы предполагали, что неконтролируемое использование антибиотиков может осложниться и такой ситуацией. Мы видим определенные изменения в Российской Федерации... но сегодня они критического значения не имеют», — указала Попова.

Ранее в Японии заявили о рекордных темпах заражений гемолитическим стрептококком, напоминает RT. Как сообщил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН, подъем заболеваемости также зафиксирован в США, Европе и в России, однако точных данных по нашей стране пока нет.

