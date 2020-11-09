Выпуск вакцины от Центра Чумакова может начаться в феврале
Генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что массовый выпуск вакцины от коронавируса может начаться уже в феврале 2021 года, сообщает ТАСС.
По словам Ишмухаметова, подготовку к масштабному производству необходимых для эпидбезопасности объёмах, начнут после получения первых данных по безопасности и эффективности препарата. «Вероятнее всего, в феврале 2021 года», - отметил учёный.
Глава Центра имени Чумакова напомнил, что в ходе доклинических испытаний было подтверждено, что разработанная вакцина «легка, безопасна и эффективна, вызывает стойкий иммунный ответ COVID-19».
В России зарегистрированы уже две вакцины от коронавируса - «Спутник V» от института имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор». В настоящее время в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге проходят клинические тесты препарата Центра имени Чумакова, в которых принимают участие более трёх тысяч добровольцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru