Выпуск вакцины от Центра Чумакова может начаться в феврале

Генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что массовый выпуск вакцины от коронавируса может начаться уже в феврале 2021 года, сообщает ТАСС.

По словам Ишмухаметова, подготовку к масштабному производству необходимых для эпидбезопасности объёмах, начнут после получения первых данных по безопасности и эффективности препарата. «Вероятнее всего, в феврале 2021 года», - отметил учёный.



Глава Центра имени Чумакова напомнил, что в ходе доклинических испытаний было подтверждено, что разработанная вакцина «легка, безопасна и эффективна, вызывает стойкий иммунный ответ COVID-19».

В России зарегистрированы уже две вакцины от коронавируса - «Спутник V» от института имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор». В настоящее время в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге проходят клинические тесты препарата Центра имени Чумакова, в которых принимают участие более трёх тысяч добровольцев.

