Попова рассказала о ситуации со штаммом «омикрон» в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в обсерваторах находятся 177 человек, прибывших из стран, где был выявлен штамм коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.

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По её словам, заражение коронавирусом подтверждено у 28 граждан, однако новый штамм пока выявлен только у двух человек.

«В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм «омикрон», пока двое, у четырёх выявлен штамм «дельта»,- уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве заявили, что основными симптомами при «омикроне» являются слабость, температура и кашель, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Омикрон-штаммРоссияКоронавирусРоспотребнадзорАнна Попова
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