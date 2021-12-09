Попова рассказала о ситуации со штаммом «омикрон» в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в обсерваторах находятся 177 человек, прибывших из стран, где был выявлен штамм коронавируса «омикрон», сообщает РИА Новости.
По её словам, заражение коронавирусом подтверждено у 28 граждан, однако новый штамм пока выявлен только у двух человек.
«В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм «омикрон», пока двое, у четырёх выявлен штамм «дельта»,- уточнила глава Роспотребнадзора.
Ранее в ведомстве заявили, что основными симптомами при «омикроне» являются слабость, температура и кашель, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru