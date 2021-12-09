Попова рассказала о ситуации со штаммом «омикрон» в России

По её словам, заражение коронавирусом подтверждено у 28 граждан, однако новый штамм пока выявлен только у двух человек.

«В результате наших исследований, пациентов, у которых выявлен штамм «омикрон», пока двое, у четырёх выявлен штамм «дельта»,- уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее в ведомстве заявили, что основными симптомами при «омикроне» являются слабость, температура и кашель, сообщает RT.

