В Роспотребнадзоре предупредили о новых способах заражения коронавирусом
Заражение коронавирсом через еду и воду нельзя исключить, предупредила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. В интервью для фильма «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1» она констатировала, что COVID-19 может распространяться в основном воздушно-капельным и контактным путём.
Однако, по словам Поповой, совершенно исключить альтернативные пути передачи нельзя. В связи с этим глава Роспотребнадзора напомнила о необходимости протирать гаджеты и обрабатывать поверхности, чтобы вирус не смог попасть в организм через руки. Она уточнила, что коронавирус вирус может сохраняться на предметах до 72 часов.
В домашних условиях, по словам Поповой, можно избавиться от вируса, используя что-то горячее, например, проглаживать вещи утюгом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru