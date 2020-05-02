В Роспотребнадзоре предупредили о новых способах заражения коронавирусом

Заражение коронавирсом через еду и воду нельзя исключить, предупредила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. В интервью для фильма «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1» она констатировала, что COVID-19 может распространяться в основном воздушно-капельным и контактным путём.

Однако, по словам Поповой, совершенно исключить альтернативные пути передачи нельзя. В связи с этим глава Роспотребнадзора напомнила о необходимости протирать гаджеты и обрабатывать поверхности, чтобы вирус не смог попасть в организм через руки. Она уточнила, что коронавирус вирус может сохраняться на предметах до 72 часов.

В домашних условиях, по словам Поповой, можно избавиться от вируса, используя что-то горячее, например, проглаживать вещи утюгом.

