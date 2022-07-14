Попова предупредила о росте числа новых случаев COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что появление в России новых вариантов штамма коронавируса «омикрон» приведёт к росту числа случаев заболевания, сообщает РИА Новости.
В ходе рабочей встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным она отметила, сейчас такая ситуация наблюдается в Москве, однако увеличения количества занятых коек не фиксируется.
«Новые подварианты не приводят к более тяжёлому течению заболевания, к увеличению количества занятых коек. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой», - заключила она.
Ранее в Москве снова рекомендовали носить маски в закрытых общественных местах. Аналогичные рекомендации дали власти Санкт-Петербурга, сообщают «Невские новости».
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