Попова предупредила о новом подъёме заболеваемости COVID-19 осенью

Глава Роспотребнадзор Анна Попова заявила, что осенью 2023 года прогнозируется новый подъём заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, сообщает ТАСС.

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На полях второго саммита «Россия - Африка» она указала, что речь идёт, в том числе, и о коронавирусе.

«Мы предполагаем, что осенью... мы увидим подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией», - заключила Попова.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время клинические испытания актуализированный вариант вакцины от COVID-19 «Спутник», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Анна ПоповаКоронавирусОРВИРоспотребнадзор

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