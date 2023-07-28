Попова предупредила о новом подъёме заболеваемости COVID-19 осенью
Глава Роспотребнадзор Анна Попова заявила, что осенью 2023 года прогнозируется новый подъём заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, сообщает ТАСС.
На полях второго саммита «Россия - Африка» она указала, что речь идёт, в том числе, и о коронавирусе.
«Мы предполагаем, что осенью... мы увидим подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией», - заключила Попова.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время клинические испытания актуализированный вариант вакцины от COVID-19 «Спутник», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru