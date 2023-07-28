Попова предупредила о новом подъёме заболеваемости COVID-19 осенью

На полях второго саммита «Россия - Африка» она указала, что речь идёт, в том числе, и о коронавирусе.

«Мы предполагаем, что осенью... мы увидим подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией», - заключила Попова.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в настоящее время клинические испытания актуализированный вариант вакцины от COVID-19 «Спутник», сообщает RT.

