Гинцбург заявил, что Путин не обращался за обновленной вакциной от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращался за обновлённой вакциной против коронавируса, сообщает РАИ Новости.

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«Нет, за новой не обращался», - ответил он на вопрос журналистов.

В кулуарах саммита «Россия - Африка» Гинцбург пояснил, что здоровью российского лидера на саммите ничего не угрожает, так как все присутствующие сдали тесты на COVID-19.

Ранее в Минздраве РФ предложили отойти от практики массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, а вместо этого делать прививки уязвимым категориям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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