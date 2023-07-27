Гинцбург заявил, что Путин не обращался за обновленной вакциной от коронавируса
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что президент РФ Владимир Путин не обращался за обновлённой вакциной против коронавируса, сообщает РАИ Новости.
«Нет, за новой не обращался», - ответил он на вопрос журналистов.
В кулуарах саммита «Россия - Африка» Гинцбург пояснил, что здоровью российского лидера на саммите ничего не угрожает, так как все присутствующие сдали тесты на COVID-19.
Ранее в Минздраве РФ предложили отойти от практики массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, а вместо этого делать прививки уязвимым категориям, передает «Радиоточка НСН».
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