Гинцбург заявил, что Путин не обращался за обновленной вакциной от коронавируса

«Нет, за новой не обращался», - ответил он на вопрос журналистов.

В кулуарах саммита «Россия - Африка» Гинцбург пояснил, что здоровью российского лидера на саммите ничего не угрожает, так как все присутствующие сдали тесты на COVID-19.

Ранее в Минздраве РФ предложили отойти от практики массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, а вместо этого делать прививки уязвимым категориям, передает «Радиоточка НСН».