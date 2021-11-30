Попова подтвердила, что штамма «омикрон» в России нет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день не выявлен новый штамм коронавируса «омикрон».
«Мы проанализировали свою базу (…) варианта B.1.1.529 "омикрон" на сегодняшний день в РФ не выявлено», - сказала Попова.
По ее словам, особенно тщательно проверялись образцы, поступивших в последний месяц. В частности, речь шла о людях, вернувшихся из зарубежных поездок.
Попова также подчеркнула, что мутации «омикрона» увеличивают его заразность и усиливают способность проникать в клетки, поэтому новый штамм «вызывает серьезные опасения».
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о самом лучшем способе защититься от штамма «омикрон».
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