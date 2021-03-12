Попова: Переболевшие коронавирусом в России не заразятся британским штаммом
Те, кто перенес распространенные в России варианты коронавирусной инфекции, не заразятся британским штаммом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.
Она отметила, что также нельзя будет заразиться коронавирусом при использовании двух одобренных в России вакцин для профилактики COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».
Глава Роспотребнадзора пояснила, что формирующиеся при болезни или вакцинации антитела к коронавирусу способны нейтрализовать новые штаммы. По ее словам, специалисты центра «Вектор» проверяют нейтрализацию с помощью сыворотки крови переболевших россиян с антителами, к которой добавляют новые типы коронавируса, включая британский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru