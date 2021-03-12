Попова: Переболевшие коронавирусом в России не заразятся британским штаммом

Те, кто перенес распространенные в России варианты коронавирусной инфекции, не заразятся британским штаммом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Она отметила, что также нельзя будет заразиться коронавирусом при использовании двух одобренных в России вакцин для профилактики COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».