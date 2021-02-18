Попова оценила шансы уже переболевших COVID заразиться «британским штаммом»

В эфире «Россия 1» Попова заявила, что итоги исследования на эту тему показывают, что больших шансов повторно заразиться нет. По ее словам, клетки крови у переболевших были в высокой степени губительны для «британской"мутации вируса.

Также Попова напомнила о проведённом исследовании на эффективность вакцинации против нового штамма. Она отметила, что люди, привитые "ЭпиВакКороной" и «Спутник", защищены от повторного заражения новой мутацией вируса.

