Попова оценила шансы уже переболевших COVID заразиться «британским штаммом»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила шансы уже переболевших COVID-19 заразиться «британским штаммом» коронавируса.

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В эфире «Россия 1» Попова заявила, что итоги исследования на эту тему показывают, что больших шансов повторно заразиться нет. По ее словам, клетки крови у переболевших были в высокой степени губительны для «британской"мутации вируса.

Также Попова напомнила о проведённом исследовании на эффективность вакцинации против нового штамма. Она отметила, что люди, привитые "ЭпиВакКороной" и «Спутник", защищены от повторного заражения новой мутацией вируса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус
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