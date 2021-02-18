Попова оценила шансы уже переболевших COVID заразиться «британским штаммом»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила шансы уже переболевших COVID-19 заразиться «британским штаммом» коронавируса.
В эфире «Россия 1» Попова заявила, что итоги исследования на эту тему показывают, что больших шансов повторно заразиться нет. По ее словам, клетки крови у переболевших были в высокой степени губительны для «британской"мутации вируса.
Также Попова напомнила о проведённом исследовании на эффективность вакцинации против нового штамма. Она отметила, что люди, привитые "ЭпиВакКороной" и «Спутник", защищены от повторного заражения новой мутацией вируса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Захарова прокомментировала заявление Японии о Курилах
- Попова оценила шансы уже переболевших COVID заразиться «британским штаммом»
- ЦБ заявил о снижении средств населения в банках России в январе 2021 года
- Власти Ватикана пригрозили увольнением за отказ от вакцинации от COVID-19
- Южноафриканский штамм коронавируса признали более заразным, чем «обычный»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru