Первая собака с коронавирусом появилась в Латвии
Первую переболевшую COVID-19 собаку нашли в Латвии. Об этом сообщила продовольственно-ветеринарная служба балтийской республики. За последние сутки там зарегистрировано 708 новых случаев коронавируса.
Министерство науки и высшего образования России ранее привело мнение отечественных учёных, которые сделали вывод об отсутствии на сегодня объективных доказательств возможного участия домашних животных в передаче человеку ново коронавирусной инфекции.
Специалисты допустили возможность заражения представителей семейства кошачьих COVID-19 от человека, но исключительно при условии тесного и повторяющегося контакта с инфицированным. При этом кошки даже в случае заражения станут для вируса биологическим тупиком, и не смогут передать его другому человеку.
Еще меньше вероятность передачи коронавируса собаками. Во Всемирной организации здравоохранения считают наиболее вероятной версией запуска пандемии передачу COVID-19 летучими мышами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Путин и Эродган обсудили коронавирус, Нагорный Карабах, Сирию и Ливию
- Вынесен первый в РФ приговор за сотрудничество с нежелательной организацией
- СМИ: Более 60 человек пострадали при землетрясении в Иране
- Музыкантов «Хора Турецкого» на Украине сочли угрозой нацбезопасности
- «Ростелеком» назвал причину возбуждения уголовного дела в отношении своего экс-менеджера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru