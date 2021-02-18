Первая собака с коронавирусом появилась в Латвии

Первую переболевшую COVID-19 собаку нашли в Латвии. Об этом сообщила продовольственно-ветеринарная служба балтийской республики. За последние сутки там зарегистрировано 708 новых случаев коронавируса.

Министерство науки и высшего образования России ранее привело мнение отечественных учёных, которые сделали вывод об отсутствии на сегодня объективных доказательств возможного участия домашних животных в передаче человеку ново коронавирусной инфекции.

Специалисты допустили возможность заражения представителей семейства кошачьих COVID-19 от человека, но исключительно при условии тесного и повторяющегося контакта с инфицированным. При этом кошки даже в случае заражения станут для вируса биологическим тупиком, и не смогут передать его другому человеку.

Еще меньше вероятность передачи коронавируса собаками. Во Всемирной организации здравоохранения считают наиболее вероятной версией запуска пандемии передачу COVID-19 летучими мышами.

