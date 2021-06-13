Попова объяснила последствия «вредных советов» о вакцинации против COVID-19

«Вредные советы уносят жизни. Когда людям говорят, не вакцинируйтесь ни за что - это минус, это слово человека, который человеколюбием не обладает. Поэтому найти способ донести истинное слово, слово правды для сохранения жизней - это сегодня одна из наших главных задач», - отметила Попова.

Глава Роспотребнадзора призвала не расслабляться. Она заявила, что отказ или любое послабление «требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном бою с инфекцией» способны ухудшить ситуацию.

Она подчеркнула необходимость прививки и напомнила, что сделать ее необходимо - «и чем быстрее, тем лучше», отмечает Газета.ru.

В марте этого года Попова сообщала, что привилась «ЭпиВакКороной». По ее словам, препарат не вызывает побочных эффектов и подходит аллергикам и людям старшего возраста.

