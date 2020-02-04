Второй самолет ВКС вылетел за россиянами в Ухань
В китайский город Ухань для эвакуации для эвакуации россиян направлен второй военно-транспортный самолет. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Первый борт вылетел сегодня несколькими часами ранее. Ранее пресс-атташе посольства России в КНР Георгий Егоров заявил, что покинуть Китай из-за вспышки коронавируса готовы 133 гражданина России, большая часть которых — 85 человек — находится непосредственно в Ухане, где впервые было зафиксировано заражение.
Также сегодня, 4 февраля, стало известно, что всех эвакуированных из Китая россиян поместят на карантин в Тюменской области. С таким заявлением вступила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, военные эвакуируют не только наших соотечественников, но и граждан Белоруссии, Армении и Украины.
Ранее НСН писала, что ситуация с коронавирусом не повлияет на российско-китайские отношения и на их торгово-экономический аспект. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, представитель Кремля напомнил, что визит Владимира Путина в Китай запланирован на вторую половину 2020 года. Он пояснил, что год только начался, поэтому «рано говорить о каких-то корректировках в планах президента».
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