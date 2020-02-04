Второй самолет ВКС вылетел за россиянами в Ухань

Также сегодня, 4 февраля, стало известно, что всех эвакуированных из Китая россиян поместят на карантин в Тюменской области. С таким заявлением вступила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, военные эвакуируют не только наших соотечественников, но и граждан Белоруссии, Армении и Украины.

Ранее НСН писала, что ситуация с коронавирусом не повлияет на российско-китайские отношения и на их торгово-экономический аспект. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кроме того, представитель Кремля напомнил, что визит Владимира Путина в Китай запланирован на вторую половину 2020 года. Он пояснил, что год только начался, поэтому «рано говорить о каких-то корректировках в планах президента».