Попова: Новый вариант COVID-19 «пирола» первые дни вызывает высокую температуру

По ее словам, в России зафиксировано 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола», все выявленные случаи завозные.

Она добавила, что до 3 ноября заражение «пиролой» в стране не фиксировали, ожидается его распространение в РФ.

Ранее Попова заявила, что вакцинация от коронавирусной инфекции в этом сезоне не требуется. Руководитель федеральной службы пояснила, что от COVID-19 нет значимых рисков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

