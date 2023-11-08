Попова: Новый вариант COVID-19 «пирола» первые дни вызывает высокую температуру

Новый вариант COVID-19 «пирола» характеризуется высокой температурой более 38 градусов в первые дни заболевания, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она отметила, что новый штамм не вызывает тяжелого течения, но в первое время пациенту приходится нелегко.

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По ее словам, в России зафиксировано 10 случаев заражения новым вариантом коронавируса «пирола», все выявленные случаи завозные.

Она добавила, что до 3 ноября заражение «пиролой» в стране не фиксировали, ожидается его распространение в РФ.

Ранее Попова заявила, что вакцинация от коронавирусной инфекции в этом сезоне не требуется. Руководитель федеральной службы пояснила, что от COVID-19 нет значимых рисков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирус

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