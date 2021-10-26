Попова назвала регионы, где результаты тестов на COVID-19 ждут до шести дней

А ранее глава Роспотребнадзора в программе «Познер» на Первом канале заявила, что в её ведомстве пока не знают, какой уровень антител необходим для защиты от коронавируса.

По словам Поповой, также до сих пор нет ответа на вопрос об уровне антител, который «является диагностическим».

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что комбинация российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» с другими препаратами через две недели даёт больший иммунный ответ, чем при использовании одной вакцины.

