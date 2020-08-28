Попова назвала процент пожилых людей среди умерших от коронавируса
28 августа 202010:16
Святослав Павлов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, какой процент пожилых людей среди умерших от коронавируса.
По ее словам, более 80% умерших от коронавируса - это пожилые люди.
Попова на заседании совете ректоров медицинских вузов в России также отметила, что эпидемический процесс в России в настоящее время абсолютно управляемый, а сама ситуация стабилизируется.
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28 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru