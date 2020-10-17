Попова назвала офисных работников самыми уязвимыми перед COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что большинство зараженных новой коронавирусной инфекцией - это офисные работники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Поповой Первому каналу.
Попова заявила, что тщательное выполнение всех мер предосторожности, а также соблюдение правил профилактики заражения смогут значительно уменьшить число заболевших и снизить темп передачи вируса от человека к человеку.
По мнению главы ведомства, для улучшения ситуации будет достаточно двух недель. Ранее власти Москвы напоминали о необходимости держать социальную дистанцию и о требовании для компаний перевести на дистанционную работу треть всех сотрудников.
По состоянию на 16 октября 2020 года, число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 352 995 человек. Всего в России заразились более 1,4 млн человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 150 / сут.
Умерли
23 723+232 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+8 485 / сут.
- Армения заявила о появлении беспилотников Азербайджана в своем воздушном пространстве
- На досрочных выборах президента США проголосовало больше 21 млн американцев
- Украина готовит новое разведение сил на линии разграничения в Донбассе
- В Москве умерли еще 56 пациентов с COVID-19
- Азербайджан включил Милонова в список персон нон-грата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru