Попова назвала офисных работников самыми уязвимыми перед COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что большинство зараженных новой коронавирусной инфекцией - это офисные работники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Поповой Первому каналу.

Попова заявила, что тщательное выполнение всех мер предосторожности, а также соблюдение правил профилактики заражения смогут значительно уменьшить число заболевших и снизить темп передачи вируса от человека к человеку.