Попова назвала офисных работников самыми уязвимыми перед COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что большинство зараженных новой коронавирусной инфекцией - это офисные работники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Поповой Первому каналу.

Попова заявила, что тщательное выполнение всех мер предосторожности, а также соблюдение правил профилактики заражения смогут значительно уменьшить число заболевших и снизить темп передачи вируса от человека к человеку.

Попова оценила степень мутации коронавируса

По мнению главы ведомства, для улучшения ситуации будет достаточно двух недель. Ранее власти Москвы напоминали о необходимости держать социальную дистанцию и о требовании для компаний перевести на дистанционную работу треть всех сотрудников.

По состоянию на 16 октября 2020 года, число заразившихся коронавирусом в Москве составляет 352 995 человек. Всего в России заразились более 1,4 млн человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:РоспотребнадзорКоронавирусЗащитная маска
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры